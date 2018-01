Figc: Fenucci, spostare data elezioni

ROMA, 16 GEN - "Un questo momento auspichiamo una pausa di riflessione, serve più tempo di quello che c'è di qui all'assemblea elettiva": Claudio Fenucci, ad del Bologna, parla dello stallo per le elezioni federali. "Vediamo se si riuscirà a spostare in avanti la data, anche se non so se ci sono i termini per il commissariamento", ha aggiunto il dirigente a Sky. "La Lega di A ha fatto passi avanti, dandosi un nuovo statuto: ma siamo ancora divisi sui nuovi dirigenti, noi con altre piccole e medie ed alcune grandi siamo convinti debbano essere personaggi esterni al nostro mondo. Quanto alla Federazione, se non si riuscirà a spostare in là la data delle elezioni - la conclusione - è difficile immaginare ora su quale dei candidati convergere".