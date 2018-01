Figc, riunito Consiglio direttivo Lega B

MILANO, 16 GEN - E' in corso il Consiglio direttivo della Lega B in cui si discute degli incontri avuti nei giorni scorsi con le diverse componenti in vista delle elezioni del Consiglio Federale del prossimo 29 gennaio. Dopo il Consiglio ristretto di sabato mattina, composto dal presidente Mauro Balata e dai consiglieri Marco Mezzaroma e Antonio Gozzi, oggi saranno esposte le tematiche all'intero consiglio. All'ordine del giorno, oltre ai candidati alla presidenza Figc, anche i diritti tv.