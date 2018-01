Roma: De Rossi verso il recupero

ROMA, 16 GEN - La Roma si avvicina all'impegno di San Siro con l'Inter con la ragionevole convinzione di poter ritrovare tra i convocati Daniele De Rossi. Il centrocampista aveva saltato l'impegno con l'Atalanta per un problema fisico ormai risolto e nei prossimi giorni tornerà a lavorare col resto del gruppo. Di Francesco spera di recuperare anche Defrel. Sicuro invece l'impiego di Radja Nainggolan, protagonista delle voci di mercato dei giorni scorsi per il suo accostamento al Guangzhou Evergrande. A Trigoria, anche oggi, confermano quanto anticipato ieri da una fonte giallorossa all'Ansa: e cioè che nessuna offerta formale è finora stata presentata dalla Cina per il belga. Inoltre, se alla fine una proposta dovesse arrivare sarebbe valutata solo se davvero importante. Insomma, una vera e propria trattativa verrebbe aperta esclusivamente in presenza di cifre fuori mercato.