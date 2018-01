Agnelli, per Juve periodo molto felice

TORINO, 17 GEN - "Questo per noi è un periodo particolarmente felice dal punto di vista dei risultati sportivi". A dirlo il presidente della Juventus Andrea Agnelli che insieme al capitano Gianluigi Buffon ha ricevuto questo pomeriggio, in rappresentanza della squadra, la Pergamena dello Sport 2017 con cui la Città di Torino premia 134 atleti torinesi o di società cittadine che si sono distinte in campo internazionale. "I risultati ottenuti in questi anni - ha aggiunto Agnelli - sono figli dei grandissimi sacrifici fatti prima di tutto dai ragazzi sul campo, dal mister e supportati dalla società". Alla generica domanda, fatta dagli organizzatori del premio, se ci saranno "sorprese nel futuro bianconero", Agnelli ha risposto: "nello sport le sorprese non esistono, i risultati si ottengono grazie ai sacrifici, la passione e l'applicazione, quindi anche per noi nessuna sorpresa ma la ricetta di sempre, lavorare con passione, sacrifici e disciplina".