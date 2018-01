United-Mourinho, rinnovo in vista

LONDRA, 17 GEN - Rinnovo in vista per José Mourinho che presto dovrebbe prolungare l'attuale contratto - scadenza 2019 - con il Manchester United. Secondo il Times le trattative tra Ed Woodward, vicepresidente esecutivo dei Red Devils, e i rappresentanti del manager portoghese sono a buon punto. E mancherebbe ormai solo la firma di Mou su un nuovo contratto fino al 2021, con opzione per un anno in più. Nelle ultime settimane il nome di Mourinho era stato accostato, assieme a quello di Antonio Conte, al Paris Saint-Germain, ma nel futuro del portoghese sembra esserci ancora l'Old Trafford.