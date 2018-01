Vicenza: domani Tribunale decide futuro

VICENZA, 17 GEN - Si terrà domani al Tribunale di Vicenza l'udienza pre-fallimentare nella quale si deciderà in ordine alla possibilità per il Vicenza Calcio di portare a termine la stagione. Lo ha comunicato oggi ai giocatori e ai dipendenti della società l'amministratore temporaneo Nerio De Bortoli, in un incontro svoltosi allo Stadio Menti di Vicenza, a cui hanno preso parte per la Lega Pro, il vicesegretario Emanuele Paolucci e l'avv. Chiara Faggi, e per l'Assocalciatori in direttore Gianni Grazioli. Ai giocatori e ai dipendenti del Vicenza è giunto anche il sostegno del presidente della Lega Pro, Gabriele Gravina, e l' impegno a dare una mano per trovare una soluzione.