Wenger, Sanchez entro 24 ore allo United

LONDRA, 18 LON - Manca ormai solo l'ufficializzazione per il passaggio di Alexis Sanchez al Manchester United dopo che anche Arsene Wenger ha ammesso che il trasferimento del cileno si concretizzerà nelle prossime 24 ore. Secondo la stampa britannica restano da definire gli ultimissimi dettagli per lo sbarco di Sanchez all'Old Trafford, dove guadagnerà la stratosferica cifra di 450mila sterline alla settimana, l'equivalente di 13 milioni di euro all'anno per le prossime quattro stagioni. Come parziale contropartita di Sanchez (valutato circa 40 milioni) all'Arsenal arriverà Henrikh Mkhitaryan, che sta perfezionando in queste ore il suo accordo con i Gunners.