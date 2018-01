Damascan in granata da prossima stagione

TORINO, 18 GEN - Si unirà al Torino soltanto dalla prossima stagione l'attaccante moldavo Vitalie Damascan, che ieri ha effettuato le visite mediche per il club granata. Lo precisa su Twitter il suo procuratore, Leonid Istrati. Continua dunque la caccia sul mercato di gennaio al vice Belotti, con lo scaligero Pazzini in cima alla lista del ds Petrachi. Damascan, che ha soltanto 19 anni, concluderà dunque la stagione in patria, allo Sheriff Tiraspol. Con il club granata, che non ha ancora ufficializzato l'operazione, ha siglato un contratto di 3 anni e mezzo con possibilità di prolungamento.