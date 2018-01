Lopez 'voglio Champions,Icardi fenomeno'

MILANO, 18 GEN - "Voglio aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi, non siamo lontani dal primo posto e speriamo di qualificarci in Champions". Lisandro Lopez, il rinforzo in difesa scelto dall'Inter nel mercato di riparazione, racconta ambizioni e sensazioni, rispondendo alle domande dei tifosi sui social. 'Licia', così come viene chiamato sin da bambino in Argentina, è stato introdotto nell'ambiente nerazzurro da Mauro Icardi, suo connazionale: "Sapevo che era forte. E' un fenomeno e si merita il momento che sta vivendo. E' una persona eccellente, non lo conoscevo ma è fantastico. E' il capitano". E un altro argentino, Walter Samuel, uno degli eroi del Triplete, è l'idolo di Lisandro: "Aveva grande grinta e spirito di sacrificio, molto forte. Samuel e Cordoba? Spero di ripetere quello che hanno fatto qui". Anche perché l'Inter è un sogno realizzato per il rinforzo nerazzurro: "Sono stato subito contento, speravo che questo sogno si realizzasse''.