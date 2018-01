Figc: dg Crotone, abbiamo idea condivisa

CROTONE, 18 GEN - "Per la presidenza della Federazione noi abbiamo un'idea che condividiamo con altri club di A. Abbiamo idea di un candidato che possa agevolare società piccole e medio piccole ed anche qualche grande club". Lo ha detto il direttore generale del Crotone, Raffaele Vrenna, in merito alle elezioni per il rinnovo dei vertici della Figc alla conferenza stampa di presentazione del centrocampista inglese di origini libiche Amede Benali. "Speriamo - ha aggiunto Vrenna - che questa compattezza duri e che il nuovo presidente possa riportare il calcio italiano dove merita".