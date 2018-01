Tommasi, Sibilia? Parlato futuro Figc

ROMA, 19 GEN - "Oggi abbiamo chiacchierato del futuro della Figc: con me presidente la Federcalcio avrebbe determinate caratteristiche, vogliamo capire cosa accadrebbe con gli altri candidati alla guida". Così il numero uno dell'Associazione italiana calciatori, Damiano Tommasi, candidato per la presidenza della Figc, al termine dell'incontro odierno a Roma, durato due ore, con l'altro candidato Cosimo Sibilia. "Al momento non stiamo facendo calcoli - ha aggiunto Tommasi - ma vogliamo capire i possibili scenari futuri. Per questo ci confrontiamo in modo corretto per trovare dei punti in comune. Lunedì abbiamo un consiglio direttivo all'Aic, quindi ci interessava avere un quadro completo dell'attuale situazione, che mi sembra permanga quella dei giorni scorsi. Io più vicino a Gravina? Noi abbiamo un candidato, che sono io, e non vogliamo dimenticarlo".