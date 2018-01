Allegri, 'Buffon? A giugno decide"

TORINO, 21 GEN - "La prossima settimana Gigi sarà a disposizione e quando tornerà sarà lui il titolare". Allegri torna sulle condizioni di Buffon, assente dalla sfida di dicembre con il Napoli: "Fortunatamente Szczesny ha fatto grandissime cose in sua assenza - ha spiegato il tecnico della Juventus -, l'importante è che rientri con la squadra, magari questo mese e mezzo di riposo forzato gli potrà servire per il finale di stagione". L'ultima, secondo molti, nonostante l'assenza l'abbia costretto a rinunciare a puntare a battere il record assoluto di presenze di Maldini: "Continuare un altro anno? Gigi non ha bisogno di consigli, deve pensare a giocare e a tornare, poi a giugno deciderà".