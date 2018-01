Samp: Quagliarella, amo troppo giocare

ROMA, 21 GEN - "Non c'è nessuno segreto, è l'amore per questo lavoro. Voglio migliorarmi sempre, poi sono molto critico con me stesso, cerco di stare bene. Gli anni passano quindi devo riposare bene. Sono in un ambiente e in una squadra che mi diverte, con un bravo allenatore e tifosi eccezionali: questo è un mix che ti fa stare bene". Fabio Quagliarella si gode la tripletta con cui la Samp ha travolto la Fiorentina: il giocatore blucerchiato, a 35 anni, fa ancora la differenza in campo "È andata bene, perché era una partita molto importante per noi, uno scontro diretto. Venivamo da un momento non facile e abbiamo dimostrato di essere tornati la Samp di inizio campionato". E mercoledì c'è il recupero con la Roma. "Spero di star bene perché ho un piccolo fastidio al flessore, facciamo i controlli e speriamo bene". Samp da Europa? "Ormai siamo lì quindi è giusto provarci. C'è stato un momento in cui dopo un gol mi hanno fatto un coro di un minuto e io avevo la pelle d'oca. Mi sono emozionato".