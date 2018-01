Cagliari: Ceter "sono qui per crescere"

CAGLIARI, 22 GEN - È il secondo colombiano della storia del Cagliari dopo Ibarbo. E ha avuto come allenatore una vecchia conoscenza del calcio rossoblù, Gregorio Perez. Damir Ceter, classe 1997, proverà a dare il suo contributo per la salvezza del Cagliari. Cercando di imparare in fretta che cosa è il calcio italiano. Le sue prime parole in rossoblù dopo la firma del contratto sino al 2022 sono molto chiare: "Sono qui per crescere". Colombiano di Buenaventura, alto quasi 1,90 per oltre 80 chili di peso, proviene dal Quindio, ma l'ultima stagione l'ha giocata nelle fila dell'Independiente Santa Fè. "Ho detto subito di sì al Cagliari - ha spiegato nella sua prima conferenza stampa italiana -. Qui potrò migliorare come professionista. Non mi ritengo una prima punta classica, sono più un giocatore che preferisce partire da dietro, sfruttare la sua velocità nell'uno contro uno. Il mio idolo è Falcao". Non sarà disponibile per la partita con il Crotone perché bisogna completare l'iter burocratico per il trasferimento in Italia.