Uefa, domani nasce la Nations League

GINEVRA, 23 GEN - Pericolo Germania o Spagna per l'Italia alla prima della Nations League. Si conosceranno domani a Losanna le due avversarie della fase a gironi della prima edizione della nuova competizione ideata dall'Uefa, che offrirà anche 4 posti per la fase finale dell'Europeo 2020. Gli azzurri sono inseriti nella seconda fascia della divisione A, insieme a Francia, Inghilterra e Svizzera. Affronteranno una testa di serie - Germania, Portogallo, Belgio o Spagna - ed una formazione di terza fascia, ossia Polonia, Islanda, Croazia o Olanda. L'Italia giocherà 4 partite (andata e ritorno) fra settembre e novembre. Se finisce al primo posto del proprio girone, si qualificherà per la fase finale della competizione, in programma a giugno 2019. In caso di secondo posto, l'avventura si arresta a novembre, come se termina ultima, con "l'aggravante" che verrà retrocessa in 2/a divisione per l'edizione successiva della Nations League. Sempre con la possibilità di partecipare ad un ripescaggio per accedere a Euro 2020.