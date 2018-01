Di Francesco, Dzeko titolare con Samp

ROMA, 23 GEN - "Attualmente i giocatori che sono qui in ritiro, anche i vari chiacchierati sul mercato, sono tutti a disposizione per la partita importantissima che giochiamo tra 36 ore. Sono della Roma e basta". Così il tecnico giallorosso, Eusebio Di Francesco, alla vigilia del recupero di campionato in programma domani a Marassi con la Sampdoria. Il riferimento è in particolare a Emerson e Dzeko, vicini al trasferimento al Chelsea. "Dzeko a oggi parte titolare, poi devo fare delle valutazioni con lui dal punto di vista mentale. Dzeko l'ho voluto lasciare tranquillo finora. È un giocatore della Roma finché resta così la cosa deve giocare. Poi - prosegue Di Francesco - come ha detto il direttore Monchi si ascolta tutto e si prendere in considerazione quello che arriva dall'esterno, ma io penso solo a preparare la partita".