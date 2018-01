Inzaghi, abbiamo più partite di tutti

ROMA, 23 GEN - "Sia Roma che Inter sono squadre molto attrezzate. Noi abbiamo più partite, rispetto all'Inter che non gioca le coppe e alla Roma rispetto alla quale abbiamo un turno in più in Europa e la semifinale di Coppa Italia. Il Milan gioca le coppe ma non deve recuperare la gara di domani, quindi noi siamo la squadra che giocherà di più in Italia. Ci dovremo allenare giocando e questa è la cosa che più mi spaventa". È lo sfogo di Simone Inzaghi parlando del prossimo mese in cui i biancocelesti sono impegnati in ben dieci partite. A cominciare da domani nel recupero con l'Udinese che può lanciare la Lazio al terzo posto in solitaria: "Domani è una partita importantissima - precisa il tecnico biancoceleste in conferenza stampa - Avrei preferito giocarla in un altro momento perché era una settimana in cui potevamo lavorare bene. L'Udinese è in un ottimo momento, dovremo rispettarla ma allo stesso tempo cercando di vincere". Lazio senza Immobile: "Speriamo di recuperarlo il prima possibile", conclude Inzaghi.