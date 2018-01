Malagò, via Dzeko? La A si impoverirebbe

FIRENZE, 23 GEN - "Cosa penso del possibile trasferimento di Dzeko al Chelsea? Non posso commentare nulla riguardo una società di calcio, oltretutto quotata in Borsa. Però se mi chiedete se la Serie A si impoverisce perdendo giocatori come lui, in teoria rispondo di sì. Vediamo eventualmente quali altri giocatori arriveranno". Così il presidente del Coni Giovanni Malagò, tifoso giallorosso, rispondendo sulla trattativa di mercato in corso tra la Roma e il club inglese. Malagò oggi era a Firenze per presiedere la Giunta nazionale del Coni, l'ultima prima dei Giochi Olimpici invernali di PyeongChang. A margine, rispondendo ad una domanda sui Della Valle da tempo assenti dalla Fiorentina (''Siamo amici ma non li sento da un po', so che tra i loro progetti c'è da sempre quello di dotare la squadra di un proprio impianto'') ha ribadito di essere favorevole a che tutti i club di A abbiano un proprio stadio.