Preziosi, arbitraggio non mi è piaciuto

GENOVA, 23 GEN - "Abbiamo fatto un primo tempo non eccezionale, nel secondo tempo abbiamo cercato di fare qualcosa ma abbiamo creato poche occasioni". Lo ha detto il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, a proposito del match di ieri contro la Juve, aggiungendo che non gli è piaciuto l'arbitraggio. "Ad esempio non ho capito la gestione dei cartellini, come quello a Perin, o alcuni interventi, come quello su Izzo, non sanzionati", ha spiegato Preziosi. Il presidente rossoblu di è poi detto dispiaciuto per l'infortunio di Pepito Rossi: ''Mi dispiace tantissimo. Non è un vecchio problema fisico e non me l'aspettavo. Avrei voluto vederlo già a Torino. Speriamo di potercelo godere più avanti".