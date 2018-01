Faro Consiglio Europa su stipendi calcio

STRASBURGO, 24 GEN - Un tetto agli stipendi dei calciatori e un limite sulle somme pagate per le cessioni sono tra i temi su cui secondo l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa la Fifa e la Uefa dovrebbero istituire un tavolo di lavoro comune. L'invito è contenuto nel rapporto "Il buon governo del calcio" approvato a larghissima maggioranza dall'assemblea assieme a un secondo rapporto in cui i parlamentari chiedono che sia istituito un nuovo modello di governo per tutti gli sport, a livello locale, nazionale e internazionale. I due testi, pur sottolineando i passi avanti compiuti dopo tutti gli scandali che hanno colpito negli ultimi anni lo sport, affermano che persistono una serie di problemi che riguardano la trasparenza della presa di decisioni, dell'utilizzo di fondi, le misure per contrastare la corruzione, i legami con la politica e diversi interessi finanziari.