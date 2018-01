Nation League:Oriali, gruppo abbordabile

LOSANNA, 24 GEN - ''Siamo capitati in un girone abbordabile, ben più agevole rispetto a quello precedente, per il Mondiale''. Questo il primo commento di Gabriele Oriali, team manager azzurro, subito dopo il sorteggio dei gruppi della Nations League, svoltosi oggi a Losanna. L'Italia affronterà il Portogallo e la Polonia.La ferita della non-qualificazione per la Coppa del mondo in Russia non si e' rimarginata ''ma bisogna guardare avanti'', afferma Oriali. ''Per questo sono soddisfatto del sorteggio. Era importante evitare Spagna e Germania. In questo periodo sono chiaramente piu' forti di noi". Su Portogallo e Polonia, Oriali evoca ''scuole calcistiche diverse. Il Portogallo e' campione d'Europa e brilla dal lato tecnico. La Polonia propone uno stile piu' fisico ed e' in crescita. Quindi nessuna partita sarà ne' facile, ne' scontata".