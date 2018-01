Torino: Rincon, insidia Benevento

TORINO, 24 GEN - Il Torino contro l'ultima in classifica, il Benevento, che non ha fatto un solo puto fuori casa. Ma Tomas Rincon invita a non sottovalutare l'impegno di domenica prossima. "Partite con squadre come il Benevento sono sempre difficili: dovremo alzare la tensione in settimana e pensare alle difficoltà del match. Se pensiamo di affrontarli in un altro modo ci metteranno in difficoltà - ha spiegato il centrocampista ai microfoni di Torino Channel -, dovremo far pesare il nostro valore e la differenza in classifica, ma servirà una prestazione da Toro. Per trovare continuità non bisogna lasciare punti per strada con queste partite".