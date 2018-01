Inter, Joao Mario vicino al West Ham

MILANO, 25 GEN - Joao Mario è praticamente un giocatore del West Ham. Il centrocampista nerazzurro è partito per Londra dove, insieme al club, definirà gli ultimi dettagli del suo trasferimento al West Ham. Nelle ultime ore l'Inter ha trovato, con la società inglese, un accordo che prevede un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato intorno ai 30 milioni di euro. Il portoghese, arrivato in nerazzurro dallo Sporting Lisbona nell'estate 2016 per 44 milioni di euro, in una stagione e mezza ha collezionato 47 presenze, segnato tre gol e servito 12 assist. Con l'arrivo di Luciano Spalletti non ha trovato spazio e cercherà di rilanciarsi in Premier League, obiettivo Mondiale.