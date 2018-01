Zidane, ci resta Champions o fallimento

ROMA, 25 GEN - ''Se mi gioco il posto con il Psg? È chiarissimo. È un fallimento ed è solo colpa mia''. Dopo l'eliminazione dalla Coppa del Re per mano del Leganes, Zinedine Zidane ammette che lo scontro in Champions League contro il club parigini deciderà il suo destino sulla panchina del Real Madrid. ''Non so se è il peggiore momento nella storia del Madrid - ha aggiunto Zidane come riporta il quotidiano spagnolo Marca - non mi interessa, devo essere positivo, dobbiamo scusarci con la gente, prendere la situazione in mano e rialzarci, perché il 2018 non è finito e dobbiamo giocare un partita di lega sabato e 14 febbraio arriva la Champions League".