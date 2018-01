Benatia: Allegri ci ha cambiato testa

TORINO, 25 GEN - "Il problema ad inizio stagione era l'atteggiamento di squadra: Allegri ha saputo trovare le parole giuste per farci tornare forti". L'analisi di Benatia sulla stagione della Juventus, tornata a macinare punti subendo pochissimo dopo un inizio difficoltoso: "L'anno scorso abbiamo vinto quasi tutto - ha spiegato ai microfoni di Sky -, è stata una stagione spettacolare e dopo è difficile ripartire, basta vedere cosa sta succedendo al Real Madrid. Magari c'è meno voglia di sudare insieme, di fare meno fatica: in Italia non puoi permetterti di difendere in quattro o cinque, deve essere tutta la squadra a farlo con la giusta mentalità".