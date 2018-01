Fan Marsiglia annuncia suicidio, salvato

PARIGI, 25 GEN - Un giovane francese è stato salvato dalla sua fede calcistica nell'Olympique Marsiglia e soprattutto dai compagni e colleghi di studio, intervenuti in tempo a salvarlo da un tentativo di suicidio. Attivissimo nella curva del Velodrome, il giovane ha postato sul suo account Twitter l'annuncio di voler mettere fine ai suoi giorni: "salve OM, stasera mi tolgo la vita e spero che l'OM torni una leggenda e batta Parigi. Grazie all'OM per essere stata l'unica fonte di gioia nella mia vita. Insegnate agli egocentrici cosa è il rispetto. Forza OM". Immediata la mobilitazione di tifosi e amici, che cercano di convincere Louis, l'aspirante suicida, a desistere dal suo proposito. Si cimenta anche il capotifoso René Malleville, "parliamo in privato, ma smettila con questa cavolate". Intanto il giovane viene rintracciato grazie ai colleghi di studio all'Istituto europeo di giornalismo. La polizia è riuscita a arrivare in tempo e a portare il giovane in ospedale, dove resta in osservazione ma fuori pericolo.