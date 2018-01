Napoli: Maksimovic va allo Spartak Mosca

NAPOLI, 26 GEN - Nikola Maksimovic lascia il Napoli e si trasferisce in prestito allo Spartak Mosca. Stamattina il difensore ha firmato il contratto che lo lega alla società russa fino al 30 giugno. Subito dopo, Maksimovic si è messo in viaggio per raggiungere Mosca, dove troverà ad attenderlo il nuovo allenatore Massimo Carrera. Alla fine del prestito, che frutterà al club di De Laurentiis due milioni, il Napoli e lo Spartak decideranno se il calciatore dovrà rimanere in Russia o fare ritorno a Napoli.