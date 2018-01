L'Inter a Mourinho, auguri leggenda

MILANO, 26 GEN - L'Inter, dal profilo Instagram del club, fa gli auguri a Josè Mourinho nel giorno del suo 55/o compleanno. Lo fa citando una delle celebri frasi dello 'Special one', pronunciata in una conferenza stampa al Real Madrid, il club per cui lasciò l'Inter qualche attimo dopo aver conquistato il Triplete: "Io sono José Mourinho, non cambio. Arrivo con le mie qualità e i miei difetti". Poi il messaggio: "Auguri leggenda".