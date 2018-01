Figc: metà Serie A con Gravina

MILANO, 26 GEN - Metà Serie A si schiera con Gabriele Gravina, per le elezioni della Figc. Juventus, Inter, Roma, Torino, Fiorentina, Spal, Sampdoria, Cagliari, Sassuolo e Bologna, nell'incontro con con il candidato della Lega Pro e con Damiano Tommasi, hanno espresso la loro intenzione di voto per il primo dei due, chiedendo al numero 1 dell'Aic "di fare sintesi". Tommasi è da parte sua intenzionato ad andare avanti con la candidatura. Gravina conterebbe con un'alleanza sul 6% di voti dalla A, il 17% dalla Lega Pro, il 10% dagli allenatori, il 2% dagli arbitri e un 5% dalla B. L'Aic pesa per il 20%.