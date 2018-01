Figc: Tommasi, non faccio passi indietro

ROMA, 27 GEN - "Nessun passo indietro in vista delle elezioni della Figc". Damiano Tommasi, candidato alla presidenza federale, resta in corsa per l'assemblea elettiva della Federcalcio in programma lunedì. Lo annuncia lo stesso n.1 dell'Aic su Twitter. Sono "giorni utili per conoscere meglio chi è in campo, - scrive Tommasi - chi sta da una parte e chi sta dall'altra. Fondamentale capire chi sta dalla parte del calcio".