Messi:Senza Neymar Barca più equilibrato

ROMA, 27 GEN - "La partenza di Neymar ha significato un cambiamento nel nostro modo di giocare. Abbiamo perso diverse potenzialità offensive, ma ci ha aiutato nella fase difensiva. Al momento siamo ben organizzati a centrocampo, abbiamo più equilibrio e questo ci rende più forti in difesa". Così Leo Messi, in un'intervista al magazine World soccer. Nell'intervista, l'asso l'argentino elogia anche Samuel Umtiti: "Si allena mentre gioca, dà tutto in campo. Fuori dal campo è una persona eccellente. Non lo conoscevo ma, vedendo come si allena, non mi sorprende quello che fa in partita". Messi ha anche parlato del Real Madrid e della sua crisi: "È un fattore temporaneo. Non è la prima volta che accade a Madrid. Alla fine lotterà per tutti gli obiettivi. Ronaldo? Non so se siamo amici, l'amicizia è qualcosa che si costruisce nel tempo. Non abbiamo relazioni, perché ci vediamo solo nelle cerimonie di premiazione. Chi vincerà la Champions? Manchester City e PSG sono i migliori, ma non dimentico Bayern Monaco e Real Madrid".