Giorno Memoria: Milan ricorda Valletti

MILANO, 27 GEN - Nel giorno della Memoria, il Milan ha voluto rendere omaggio a Ferdinando Valletti, mediano rossonero dei primi anni Quaranta, sopravvissuto alla Shoah anche facendo valere le proprie doti calcistiche. Il club ha invitato a Milanello i suoi familiari per la conferenza stampa di Rino Gattuso alla vigilia della sfida con la Lazio. Giocatore e operaio dell'Alfa, Valletti fu catturato a 23 anni nel 1944 dalle SS a Milano e incarcerato a San Vittore, prima di essere deportato dal Binario 21 della Stazione Centrale al campo di sterminio di Mauthausen e poi in quello di Gusen. Sopravvisse anche grazie al calcio, visto che le SS lo fecero giocare in una squadra nel campo di concentramento e poi lo trasferirono come sguattero nelle cucine di Gusen, dove dava da mangiare di nascosto ai compagni di prigionia. Liberato dalle truppe Usa nel 1945, Valletti tornò in Italia dove riprese a lavorare all'Alfa diventando dirigente. Morì nel 2007 e la figlia gli dedicò un libro 'Deportato I 57633 Voglia di non morire'.