Figc: Pioli, presidente sappia di calcio

FIRENZE, 27 GEN - "Cosa mi aspetto dal prossimo presidente della Federcalcio? Che sappia di calcio ed esuli da certe logiche che non c'entrano nulla con lo sport". Così Stefano Pioli, in vista delle elezioni federali di lunedì. "Ho difficoltà a esprimere un parere sui tre candidati - ha continuato l'allenatore della Fiorentina - perché non conosco Gravina e Sibilia, invece Tommasi un po' di più, ma non in maniera profonda. Al di là di tutto, comunque, ciò che conta è sfruttare quest'occasione per rinnovare tutto il sistema, ecco perché mi piacerebbe un presidente che sappia di calcio e sia capace di scegliere figure altamente competenti".