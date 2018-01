Malagò: Figc mai risposto a lettera Coni

ROMA, 27 GEN - "Non ho mai detto che la lettera inviata dal Coni (del 5 gennaio in cui si faceva presente alla Lega di non essere in regola e di adeguarsi con il rinnovo delle cariche e l'adeguamento dello statuto, ndr) non sia stata comunicata alle società della Lega di Serie A. Il tema non è questo, il problema è un altro e non capisco come possa essere disconosciuto: la Federcalcio ha il dovere di rispondere al Coni e non l'ha fatto". È la risposta, dopo la conference-call con i tre candidati alla presidenza della Figc, che Giovanni Malagò indirizza a Carlo Tavecchio, presidente dimissionario della Federazione e commissario straordinario della Lega di Serie A.