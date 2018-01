Juve: Allegri, vittoria importante

ROMA, 27 GEN - "Il Chievo si è difeso bene e per noi è stato difficile, a volte, trovare gli spazi. Anche se, specialmente nel primo tempo, avremmo dovuto velocizzare un po' di più le giocate. Una volta in undici contro nove è stato più facile, ci è voluta solo un po' di pazienza. È stata una vittoria bella e importante, specialmente perché arriva ancora in trasferta'': così ai microfoni di Premium Sport l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri commenta il successo contro il Chievo. ''La sostituzione di Higuain? Era ammonito e mancava un minuto alla fine - spiega il tecnico - Siamo tutti contenti che sia arrivato al gol, ma soprattutto io sono contento che la Juve abbia vinto. Ma come intensità e verticalizzazione sulle punte potevamo fare meglio. Cosa regalerò a Buffon per i 40 anni? Che i prossimi 40 siano migliori dei precedenti: siamo contenti che sia tornato e mercoledì sarà titolare''.