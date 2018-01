Allegri, vittoria faticosa

TORINO, 28 GEN - "Una vittoria faticosa". Allegri spiega in tre semplici parole il successo di ieri sera della Juventus in casa del Chievo per 0-2, giunto al termine di una partita opaca dei bianconeri: "Dobbiamo lavorare - ha spiegato l'allenatore nel suo consueto tweet post partita - per accelerare il ritmo. Già in vista di martedì dove dovremo essere più bravi nei dettagli per cercare la finale di Coppa Italia contro una squadra in forma". La Juventus tornerà in campo martedì per il match di andata delle semifinali di coppa contro l'Atalanta, reduce dal netto 0-3 in casa del Sassuolo.