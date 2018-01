Giocatori Juve su social, 3 punti d'oro

TORINO, 28 GEN - "Altri tre punti importanti". Un concetto espresso dai calciatori della Juve nei post affidati ai social dopo la vittoria per 0-2 con il Chievo. "Vittoria difficile ma dobbiamo fare meglio" spiega Mattia De Sciglio sul suo profilo Twitter: "rimanere concentrati per le prossime partite" conclude il difensore, già proiettato alla sfida di martedì con l'Atalanta, in Coppa Italia. "Tre punti importanti" posta Paulo Dybala, ancora ai box per il problema muscolare. Claudio Marchisio su Twitter scrive: "Sempre uniti positivi e con lo sguardo fisso verso i nostri obiettivi. Nessun segreto, ma solo la convinzione che insieme siamo più forti". Sintetico Benatia "Un'altra, ottimo lavoro ragazzi", mentre Douglas Costa racconta la sua crescita: "Ogni giorno cresco sempre di più -scrive il brasiliano su Twitter. E' solo l'inizio. Combattere sempre, ora pensiamo a riposare e alla prossima sfida".