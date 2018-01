Spalletti, all'Inter manca la lotta

ROMA, 28 GEN - "Quando si prende gol così ti dispiace, ti rimane un po' di amaro in bocca. Ma non cambia niente: dobbiamo continuare a lavorare per fare meglio. Preoccupato? Anche quando vincevamo c'erano questi momenti di vuoto nei quali non riuscivamo a sviluppare le nostre qualità individuali e collettive e cominciavamo a perdere palloni banali. Non riusciamo a trovare una continuità , un equilibrio". Lo ha detto l'allenatore dell'Inter, Luciano Spalletti, dopo l'1-1 con la Spal a Ferrara. "Dopo il vantaggio, oggi, potevamo andare sul 2-0 in più di un'occasione. Non l'abbiamo trovato e da quel momento abbiamo cominciato a sbagliare. Al di là di tutto, è la lotta che ci manca, che ci è mancata oggi, non la qualità".