Di Francesco, Roma molte cose non vanno

ROMA, 28 GEN - "Siamo partiti malissimo, nei primi 25 minuti non siamo mai stati in partita. Per fortuna è stato bravo il nostro portiere, poi, una volta invertiti gli esterni, abbiamo fatto meglio. Nel secondo tempo non abbiamo concesso nulla alla Sampdoria se non l'occasione del gol: abbiamo creato tante situazioni favorevoli, ma non siamo riusciti a sfruttarle". Eusebio Di Francesco ha l'aria sconsolata ma cerca di rimanere lucido nel commentare il Ko della Roma contro la Samp. "L'impatto non è stato voluto, non è giustificabile, ma dopo una reazione c'è stata - rileva il tecnico -. Facciamo fatica a fare gol e questo condiziona il nostro cammino. In questo momento non ci stanno girando molte cose, basta vedere anche il rigore di Florenzi. E' un momento negativo in cui sbagliamo tutto". E' possibile che le voci di mercato abbiano influito su Dzeko? "Se fosse così, dovrei pensare che anche gli altri dieci sono sul mercato - dice -.Non è vero che queste voci non mi fanno dormire: non dormo perché non riusciamo a fare gol".