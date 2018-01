Cairo, su Lega A fatti passi in avanti

ROMA, 29 GEN - "Vediamo come andrà la trattativa per i diritti tv della Lega di Serie A con Mediapro, se ci saranno altre opportunità per un terzo bando. Loro certo hanno fatto una offerta importante (950 milioni di euro, ndr), che però non è quella che noi vogliamo perché abbiamo un obiettivo che è più elevato, ma già è un passo avanti importante rispetto ai valori cui si era approdati con le negoziazioni private dove si era arrivati a 830 milioni. Secondo me i diritti valgono molto e c'è spazio per crescere ancora". Così il presidente del Torino, Urbano Cairo, a margine dell'assemblea elettiva della Figc in corso a Fiumicino. "Poi bisogna risolvere il tema della governance - ha aggiunto il numero uno granata - ma ci stiamo lavorando e credo che anche qui stiamo facendo passi avanti. In questo momento non c'è unità, però credo ci stiamo avvicinando a trovare i nomi che gestiranno poi la Lega".