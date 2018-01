Figc: Cairo, speriamo uscire da stallo

ROMA, 29 GEN - "Il commissariamento paventato da Malagò? Se possibile spero che le cose si risolvano in maniera ordinaria e non traumatica. Comunque penso che se possibile va fatto, altrimenti è inutile parlarne. E' come il papà che dice al bambino 'guarda che se non fai il bravo ti metto in castigo'… Così il presidente del Torino, Urbano Cairo, rispondendo a chi gli chiede dell'ipotesi di commissariamento paventata dal numero uno del Coni nel caso in cui la Serie A non riuscisse a eleggere la propria governance nel giro del prossimo mese. "Cominciamo l'assemblea e poi vediamo - ha chiarito Cairo a margine dell'assemblea elettiva Figc in corso a Fiumicino - nella notte mi hanno detto che c'è gente che ha lavorato. Non so se ci sono state delle evoluzioni rispetto a ieri. Se si esce dallo stallo? Spero e credo di sì. I candidati restano tre quindi credo che al primo turno non verrà fuori nulla. È importante che la Figc non sia divisa, deve esserci un obiettivo comune per cercare di rilanciare il calcio".