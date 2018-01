Snai: C. Italia, Juve da '2' a Bergamo

ROMA, 29 GEN - Juve favorita, ma l'impegno è pieno di insidie. Si possono tradurre così le quote Snai, a proposito della semifinale d'andata di Coppa Italia, che i bianconeri giocheranno domani in casa dell'Atalanta. Il segno '2' è a 2,35, il successo nerazzurro 3,20. Il pari a 3,05, il terzo 2-2 consecutivo pagherebbe 15 volte. Sul numero dei gol che verranno segnati, l'Under (non più di due reti complessive) è a 1,55, molto più probabile dell'Over, a 2,25. Risultato più probabile l'1-1, a 5,75. Si può anche scommettere sulla qualificazione alla finale, al termine del doppio scontro: bianconeri nettamente favoriti, a 1,25, l'Atalanta si gioca a 3,75. La seconda semifinale, mercoledì sera, vedrà di nuovo di fronte Milan e Lazio. Le quote Snai sono equilibrate ma, come per il match di domenica, i rossoneri partono in leggero vantaggio: segno '1' a 2,50, il '2' a 2,85 e il pari a 3,20. Per l'approdo in finale, Lazio a 1,65, Milan a 2,15.