Piquè, col Barcellona fino al 2022

ROMA, 29 GEN - "Se non avessi rinnovato col Barça avrei lasciato il calcio": più che un atto di fede, una prova d'amore quella di Gerard Piquè che ha oggi ufficializzato il rinnovo col Barcellona fino al 2022. "Non ho mai cercato altre squadre, né ho avuto altre offerte. Io mio unico desiderio è quello di giocare nel Barca e nessun'altra parte", ha fatto sapere il giocatore catalano nella conferenza riportata dai siti spagnoli. Piquè ha anche confermato che lascerà la nazionale dopo i Mondiali in Russia: "È un palcoscenico spettacolare dove ho vissuto emozioni uniche. È un orgoglio indossare la maglia della nazionale. Mi ha dato molto e ho sempre cercato di restituirlo".