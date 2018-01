Inter, Icardi e le sirene del Real

MILANO, 30 GEN - Ciao, ciao Icardi. O forse no. Il capitano dell'Inter agita la serata dei tifosi nerazzurri con due messaggi sui social network. Prima scrive su Twitter 'Chau, chau' con tanto di emoticon raffiguranti manine che fanno il gesto del saluto. Poi su Instagram, cita la canzone argentina 'Adios', con la frase 'Poter dire addio è crescere'. L'Inter fa sapere subito che non c'è in corso nessuna trattativa riguardo il capitano nerazzurro né con il Real Madrid, né con altri club. Peraltro la clausola rescissoria da 110 milioni, non è esercitabile a gennaio. 'Non mi interessano cose a cui non devo rispondere', taglia corto il ds Piero Ausilio. E almeno per il momento, Icardi resterà all'Inter. Il corteggiamento del Real Madrid, iniziato settimane fa, però, non è da sottovalutare. Il club spagnolo avrebbe individuato nell'attaccante nerazzurro il giocatore su cui costruire il futuro dei blancos dopo l'eventuale addio di Cristiano Ronaldo e Benzema.