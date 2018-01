Bartra a un passo dal Betis Siviglia

ROMA, 30 GEN - Presto Marc Bartra sarà un nuovo giocatore del Betis Siviglia. La trattativa, rivela il sito online del Mundo deportivo, è ormai in dirittura d'arrivo. L'ex difensore del Barcellona, che attualmente è in forza al Borussia Dortmund, sempre secondo quanto rivela il giornale, sta sostenendo le visite mediche. Bartra torna in Spagna con la formula del prestito oneroso con opzione d'acquisto nel mercato estivo. Il difensore, classe 1991, firmerà un contratto di quattro anni con il club andaluso.