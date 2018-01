Crotone, preso Zanellato dal Milan

CROTONE, 30 GEN - Ha firmato stamani il contratto che lo lega al Crotone almeno fino al termine della stagione Niccolò Zanellato, il centrocampista preso dal Milan in prestito con obbligo di riscatto. Centrocampista capace di giocare in tutti i ruoli del reparto, Zanellato è cresciuto nelle giovanili del Milan ed ha esordito con i rossoneri in questa stagione, nella gara di ritorno degli spareggi di Europa League contro i macedoni dello Shkendija. Il calciatore si è già allenato con i nuovi compagni.