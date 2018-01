Inter: Nagatomo al Galatasaray

MILANO, 30 GEN - Yuto Nagatomo lascia l’Inter per il Galatasaray. Il terzino giapponese è atteso domani a Istanbul per svolgere le visite mediche e firmare il contratto con il club turco. Le due società hanno trovato l’accordo per un prestito fino a fine stagione. Nagatomo è arrivato in nerazzurro nel 2011 e ha collezionato 210 presenze, segnato undici gol e servito diciotto assist.