Addio a Vicini, una carriera in azzurro

ROMA, 31 GEN - Da ct azzurro Vicini ha conquistato due terzi posti prestigiosi: nell'Europeo 88 e nel Mondiale 90. Il tecnico cesenate è stato sulla panchina della Nazionale per cinque anni e cinque giorni, dall'8 ottobre 1986 (esordio a Bologna: Italia-Grecia 2-0) con il bilancio di 54 partite, 32 vittorie, 15 pareggi e 7 sconfitte (76 gol fatti e 24 subiti). La carriera in azzurro finì il 15 ottobre 1991, con l'esonero dall'incarico tre giorni dopo Urss-Italia finita 0-0 e che costò alla nazionale italiana l'eliminazione dalle qualificazioni per l'Europeo 1992. Cominciò a giocare nel Cesena, poi fu al Vicenza, alla Sampdoria e al Brescia, dove concluse la carriera di calciatore. Da allenatore cominciò al Brescia, nel 1969 entrò nello staff azzurro come responsabile della Under 23 e poi della Under 21. Alla guida degli azzurrini ha sfiorato il titolo Europeo nell'86 (sconfitto ai rigori dalla Spagna) e in 85 partite ha ottenuto 46 vittorie, 19 pareggi e 20 sconfitte.