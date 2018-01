Morto Vicini, Figc decide 1' silenzio

ROMA, 31 GEN - Un minuto di raccoglimento su tutti i campi di calcio a partire dalla partita di questa sera di Coppa Italia tra Milan e Lazio e per tutto il prossimo weekend. Lo ha deciso la Federcalcio in omaggio ad Azeglio Vicini "che sarà ricordato come il Ct delle 'notti magiche', quello che ha guidato la Nazionale ai Mondiali di Italia 90, l'Italia che non ha mai perso sul campo, sconfitta solo in semifinale ai rigori dall'Argentina di Maradona. Il mondo del calcio e della FIGC in particolare è in lutto per la morte di Azeglio Vicini, deceduto a Brescia dove viveva da 50 anni".