Aubameyang all'Arsenal per 64 mln

LONDRA, 31 GEN - E' arrivata l'ufficialità: l'Arsenal ha acquistato l'attaccante Pierre-Emerick Aubameyang dal Borussia Dortmund per 64 milioni di euro. Dopo le visite mediche effettuate ieri, mancava solo la definizione degli ultimi dettagli. Questa mattina i Gunners hanno chiuso la trattativa, come confermato dallo stesso club londinese. "Pierre è uno degli attaccanti più forti al mondo - si legge sul sito dell'Arsenal -, ha segnato 98 gol in 144 partite di Bundesliga con la maglia del Dortmund, per un totale di 172 reti in 213 partite in tutte le competizioni. Auba è il capitano del Gabon, il miglior marcatore di sempre della sua nazionale". L'arrivo di Aubameyang spalanca le porte alla cessione del francese Olivier Giroud, destinato al Chelsea.